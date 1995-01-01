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    Журналист Егоров: «Осенью назначить Карпина в «Спартак» хотел Измайлов. Они встречались в ресторане»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, кто именно из руководства «Спартака» осенью хотел назначить Валерия Карпина на пост главного тренера. Специалист сейчас работает в «Ростове».

    «Интересно понять, кто именно в «Спартаке» предложил назначить Олега Кононова. Вице-президент Наиль Измайлов хотел назначить Карпина. Они встречались в ресторане Москвы», – сообщил Егоров.

    • Измайлов по окончании сезона покинет «Спартак».
    • Москвичи идут в таблице пятыми.
    • «Ростов» Карпина занимает седьмое место.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3488

      Агасфер 45 минут назад

      Егоров ныне главный информатор.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6555

      Serjoga 1 час назад

      А Егоров в этом ресторане был официантом?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5587

      Eddyson 1 час назад

      На этом Наилька, видимо, и погорел.

      0
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      Рейтинг: +3480

      александр п 1 час назад

      Правильно Измайлова убрали,не хрена в футболе не понимает.

      -1
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      Рейтинг: +14864

      VVM1964 > александр п 54 минуты назад

      Ты же не знаешь кто это такой ))) - " Кто такой Измайлов понятия не имею, в басни ,что Глушаков развалил Спартак не верю " - разве это не ты писал ???

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