Журналист Егоров: «Осенью назначить Карпина в «Спартак» хотел Измайлов. Они встречались в ресторане»

Егоров ныне главный информатор.
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, кто именно из руководства «Спартака» осенью хотел назначить Валерия Карпина на пост главного тренера. Специалист сейчас работает в «Ростове».
«Интересно понять, кто именно в «Спартаке» предложил назначить Олега Кононова. Вице-президент Наиль Измайлов хотел назначить Карпина. Они встречались в ресторане Москвы», – сообщил Егоров.
- Измайлов по окончании сезона покинет «Спартак».
- Москвичи идут в таблице пятыми.
- «Ростов» Карпина занимает седьмое место.