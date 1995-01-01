Журналист Егоров: «Осенью назначить Карпина в «Спартак» хотел Измайлов. Они встречались в ресторане»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, кто именно из руководства «Спартака» осенью хотел назначить Валерия Карпина на пост главного тренера. Специалист сейчас работает в «Ростове».

«Интересно понять, кто именно в «Спартаке» предложил назначить Олега Кононова. Вице-президент Наиль Измайлов хотел назначить Карпина. Они встречались в ресторане Москвы», – сообщил Егоров.