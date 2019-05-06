Де Лаурентис: «ЛЧ и ЛЕ нужно упразднить и создать Кубок Европы из 80 команд»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выступил с инициативой упразднить существующие еврокубки. Функционер предложил новый турнир.

«Лигу чемпионов и Лигу Европы следует упразднить. Нужно создать турнир из 80 команд из разных европейских стран, куда бы попали по семь клубов из Италии, Франции, Германии, Англии и Испании.

Команды разделить на четыре группы – по 20 в каждой. Составить календарь, провести жребий, кто когда играет дома. Я бы назвал турнир Кубком Европы. Матчи проходили бы со вторника по четверг. В выходные – внутренние чемпионаты стран», – цитирует Де Лаурентиса AS.