Де Лаурентис: «ЛЧ и ЛЕ нужно упразднить и создать Кубок Европы из 80 команд»

ЛЧ давно уже по сути не турнир чемпионов.. Супер лига какая то..
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выступил с инициативой упразднить существующие еврокубки. Функционер предложил новый турнир.
«Лигу чемпионов и Лигу Европы следует упразднить. Нужно создать турнир из 80 команд из разных европейских стран, куда бы попали по семь клубов из Италии, Франции, Германии, Англии и Испании.
Команды разделить на четыре группы – по 20 в каждой. Составить календарь, провести жребий, кто когда играет дома. Я бы назвал турнир Кубком Европы. Матчи проходили бы со вторника по четверг. В выходные – внутренние чемпионаты стран», – цитирует Де Лаурентиса AS.
- Функционер работает в футболе с 2004 года.
- При Де Лаурентисе «Наполи» взял два Кубка Италии, один Суперкубок Италии, а также Кубок Интертото.
- Сейчас неаполитанцы в Серии А идут вторыми.