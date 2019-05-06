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    Де Лаурентис: «ЛЧ и ЛЕ нужно упразднить и создать Кубок Европы из 80 команд»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выступил с инициативой упразднить существующие еврокубки. Функционер предложил новый турнир.

    «Лигу чемпионов и Лигу Европы следует упразднить. Нужно создать турнир из 80 команд из разных европейских стран, куда бы попали по семь клубов из Италии, Франции, Германии, Англии и Испании.

    Команды разделить на четыре группы – по 20 в каждой. Составить календарь, провести жребий, кто когда играет дома. Я бы назвал турнир Кубком Европы. Матчи проходили бы со вторника по четверг. В выходные – внутренние чемпионаты стран», – цитирует Де Лаурентиса AS.

    • Функционер работает в футболе с 2004 года.
    • При Де Лаурентисе «Наполи» взял два Кубка Италии, один Суперкубок Италии, а также Кубок Интертото.
    • Сейчас неаполитанцы в Серии А идут вторыми.

    Источник: AS

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5063

      mihail200606 41 минуту назад

      ЛЧ давно уже по сути не турнир чемпионов.. Супер лига какая то..

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