«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» сделали запрос по Дибале

Нападающий «Ювентуса» Паоло Дибала может летом сменить клуб. На аргентинца претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

Англичане и немцы уже сделали неофициальный запрос на трансфер, пишет Calciomercato. «Ювентус» планирует получить за футболиста не менее 100 миллионов евро.