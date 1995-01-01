«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» сделали запрос по Дибале

Нападающий «Ювентуса» Паоло Дибала может летом сменить клуб. На аргентинца претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».
Англичане и немцы уже сделали неофициальный запрос на трансфер, пишет Calciomercato. «Ювентус» планирует получить за футболиста не менее 100 миллионов евро.
- Дибала перешел в туринский клуб из «Палермо» в 2015 году за 40 миллионов евро.
- За это время нападающий провел за «Ювентус» 179 матчей, забил 78 мячей и сделал 31 голевую передачу.
- Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2022 года.