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    «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» сделали запрос по Дибале

    Нападающий «Ювентуса» Паоло Дибала может летом сменить клуб. На аргентинца претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

    Англичане и немцы уже сделали неофициальный запрос на трансфер, пишет Calciomercato. «Ювентус» планирует получить за футболиста не менее 100 миллионов евро.

    • Дибала перешел в туринский клуб из «Палермо» в 2015 году за 40 миллионов евро.
    • За это время нападающий провел за «Ювентус» 179 матчей, забил 78 мячей и сделал 31 голевую передачу.
    • Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Calciomercato

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