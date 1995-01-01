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    «Совесть у Александра есть, она все исправит». Адвокат охарактеризовала Кокорина

    Адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова охарактеризовала своего подзащитного после судебного заседания по делу. Прокурор просит назначить спортсмену наказание в виде полутора лет лишения свободы.

    «Сын у Александра Кокорина ещe маленький, но он уже умеет говорить и знает слово «папа». Он часто спрашивает, где он. Видеть ребeнок может только награды и кубки.

    Прозрение досталось Александру дорогой ценой. Совесть у него есть, и она всe исправит. Жаль лишь потерянного времени», – сказала женщина.

    • Все четверо были арестованы на два месяца в октябре 2018 года по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их нахождение в СИЗО: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).
    • Один из фигурантов дела – футболист Павел Мамаев.

    Источник: «Чемпионат»

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