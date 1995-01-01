«Совесть у Александра есть, она все исправит». Адвокат охарактеризовала Кокорина

Адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова охарактеризовала своего подзащитного после судебного заседания по делу. Прокурор просит назначить спортсмену наказание в виде полутора лет лишения свободы.

«Сын у Александра Кокорина ещe маленький, но он уже умеет говорить и знает слово «папа». Он часто спрашивает, где он. Видеть ребeнок может только награды и кубки.

Прозрение досталось Александру дорогой ценой. Совесть у него есть, и она всe исправит. Жаль лишь потерянного времени», – сказала женщина.