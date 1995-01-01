«Совесть у Александра есть, она все исправит». Адвокат охарактеризовала Кокорина

Адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова охарактеризовала своего подзащитного после судебного заседания по делу. Прокурор просит назначить спортсмену наказание в виде полутора лет лишения свободы.
«Сын у Александра Кокорина ещe маленький, но он уже умеет говорить и знает слово «папа». Он часто спрашивает, где он. Видеть ребeнок может только награды и кубки.
Прозрение досталось Александру дорогой ценой. Совесть у него есть, и она всe исправит. Жаль лишь потерянного времени», – сказала женщина.
- Все четверо были арестованы на два месяца в октябре 2018 года по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- Впоследствии суд трижды продлевал их нахождение в СИЗО: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).
- Один из фигурантов дела – футболист Павел Мамаев.