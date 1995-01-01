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    Адвокат Мамаева: «У обвинения слабая позиция»

    Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал запрос прокурора дать футболисту полтора года тюрьмы. Спортсмен обвиняется в нападении на двух человек осенью в Москве.

    «Срок, который запросила прокурор, означает слабую позицию обвинения», – сказал Бушманов.

    • Четыре фигуранта дела были арестованы на два месяца в октябре 2018 года по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их нахождение в СИЗО: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).
    • Один из фигурантов дела – футболист «Зенита» Александр Кокорин.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +646

      ДВС 11 минут назад

      Позиция обвинения определяется свыше.

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