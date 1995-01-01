Адвокат Мамаева: «У обвинения слабая позиция»

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал запрос прокурора дать футболисту полтора года тюрьмы. Спортсмен обвиняется в нападении на двух человек осенью в Москве.

«Срок, который запросила прокурор, означает слабую позицию обвинения», – сказал Бушманов.