Варга: «Не вижу поводов для срочного ухода Чалова из ЦСКА. Только если в европейский топ-клуб»

Футбольный агент Шандор Варга, представляющий интересы нападающего ЦСКА Федора Чалова, сообщил, что нет предпосылок для ухода 21-летнего футболиста из московской команды этим летом. По его словам, форвард может покинуть армейцев только ради европейского топ-клуба.

«Я вчера как раз был на матче ЦСКА – «Динамо» (2:2), общался с президентом клуба. Мы внимательно следим за игроком, но какого-то срочного ухода из ЦСКА Чалова я не предрекаю. В этом пока нет необходимости. Если будем рекомендовать переходить, только в европейский топ-клуб. Скажем так, в хорошие руки.

Точно ли останется летом? Не люблю делать такие прогнозы, но у него еще есть потенциал для роста в этой молодой команде. Еще раз повторюсь: не вижу поводов для срочного ухода», – сказал Варга.