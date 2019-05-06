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    Варга: «Не вижу поводов для срочного ухода Чалова из ЦСКА. Только если в европейский топ-клуб»

    Футбольный агент Шандор Варга, представляющий интересы нападающего ЦСКА Федора Чалова, сообщил, что нет предпосылок для ухода 21-летнего футболиста из московской команды этим летом. По его словам, форвард может покинуть армейцев только ради европейского топ-клуба.

    «Я вчера как раз был на матче ЦСКА – «Динамо» (2:2), общался с президентом клуба. Мы внимательно следим за игроком, но какого-то срочного ухода из ЦСКА Чалова я не предрекаю. В этом пока нет необходимости. Если будем рекомендовать переходить, только в европейский топ-клуб. Скажем так, в хорошие руки.

    Точно ли останется летом? Не люблю делать такие прогнозы, но у него еще есть потенциал для роста в этой молодой команде. Еще раз повторюсь: не вижу поводов для срочного ухода», – сказал Варга.

    • Ранее СМИ писали об интересе к россиянину со стороны английских клубов и «Ромы».
    • В этом сезоне Чалов провел за ЦСКА 34 матча, забил 14 голов и сделал семь результативных передач.
    • Контракт нападающего с москвичами рассчитан до 2022 года.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +147

      Вальдемар IV 3 минуты назад

      замашки барские

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1358

      Рубинище 9 минут назад

      Топ клубам нужно усиление здесь и сейчас-Чалов не стабилен. да и в остальном рости и рости.. а переходить и сидеть на лавке, или что б потом в дубль отправили-смысл..

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