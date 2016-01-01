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    «Барселона» – Салаху: «Такие матчи предназначены для игроков мирового уровня. Скорейшего выздоровления»

    Пресс-служба «Барселоны» выступила с комментарием по поводу того, что нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не сыграет против каталонцев в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

    Как сообщил ранее главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп, египтянин пропустит встречу из-за сотрясения мозга.

    «Такие матчи предназначены для игроков мирового уровня.

    Скорейшего выздоровления», – говорится в сообщении в твиттере сине-гранатовых.

    • Игра «Ливерпуль» – «Барселона» состоится завтра, 7 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени.
    • В первом матче каталонская команда победила со счетом 3:0.

    Источник: Твиттер «Барселоны»

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    Сегодня, 16:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +156

      Muboraksho 1 час назад

      Салохиддин будет играть даже раненым... но лучше не надо... береги здоровье Салахчон!!!!!!

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