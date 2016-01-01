«Барселона» – Салаху: «Такие матчи предназначены для игроков мирового уровня. Скорейшего выздоровления»

Салохиддин будет играть даже раненым... но лучше не надо... береги здоровье Салахчон!!!!!!
Пресс-служба «Барселоны» выступила с комментарием по поводу того, что нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не сыграет против каталонцев в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Как сообщил ранее главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп, египтянин пропустит встречу из-за сотрясения мозга.
«Такие матчи предназначены для игроков мирового уровня.
Скорейшего выздоровления», – говорится в сообщении в твиттере сине-гранатовых.
- Игра «Ливерпуль» – «Барселона» состоится завтра, 7 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени.
- В первом матче каталонская команда победила со счетом 3:0.
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— FC Barcelona (@FCBarcelona) 6 мая 2019 г.