«Барселона» – Салаху: «Такие матчи предназначены для игроков мирового уровня. Скорейшего выздоровления»

Пресс-служба «Барселоны» выступила с комментарием по поводу того, что нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не сыграет против каталонцев в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Как сообщил ранее главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп, египтянин пропустит встречу из-за сотрясения мозга.

«Такие матчи предназначены для игроков мирового уровня.

Скорейшего выздоровления», – говорится в сообщении в твиттере сине-гранатовых.

Игра «Ливерпуль» – «Барселона» состоится завтра, 7 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени.

В первом матче каталонская команда победила со счетом 3:0.