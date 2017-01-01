Медведев: «Иванович в следующем сезоне может продолжить играть в «Зените», если захочет»

Это-вершина карьеры...Все бы разбежались,кто хочет.Но деньги...эти проклятые деньги...
Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, что защитник команды Бранислав Иванович провел необходимое количество матчей в этом сезоне, чтобы продлить свой истекающий контракт еще на год. Теперь, по словам руководителя, все будет зависеть от самочувствия и желания 35-летнего футболиста.
«В договоре с Ивановичем есть опция, зависящая от количества матчей, которые он проведет. Он их отыграл, так что возможность продолжать здесь карьеру у него есть. Главное, чтобы были здоровье и желание», – сказал Медведев.
- Иванович перешел в петербургский клуб из «Челси» в январе 2017 года, заключив договор по схеме «2,5+1».
- В этом сезоне серб провел за «Зенит» 40 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.