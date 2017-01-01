Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    Медведев: «Иванович в следующем сезоне может продолжить играть в «Зените», если захочет»

    Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, что защитник команды Бранислав Иванович провел необходимое количество матчей в этом сезоне, чтобы продлить свой истекающий контракт еще на год. Теперь, по словам руководителя, все будет зависеть от самочувствия и желания 35-летнего футболиста.

    «В договоре с Ивановичем есть опция, зависящая от количества матчей, которые он проведет. Он их отыграл, так что возможность продолжать здесь карьеру у него есть. Главное, чтобы были здоровье и желание», – сказал Медведев.

    • Иванович перешел в петербургский клуб из «Челси» в январе 2017 года, заключив договор по схеме «2,5+1».
    • В этом сезоне серб провел за «Зенит» 40 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:59
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3475

      Агасфер 11 минут назад

      Это-вершина карьеры...Все бы разбежались,кто хочет.Но деньги...эти проклятые деньги...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1139

      ухоженный крокодил 19 минут назад

      Если исполнителя лучше не будет и он будет продолжать играть на уровне, то пусть остается.
      Маману давно не видел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1357

      Рубинище 23 минуты назад

      Ивановича надо отпускать и наигрывать маману. Омоложения необходимо просто..

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69731
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru