Влашич: «Я буду готов к матчу с «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич сообщил, что успеет восстановиться от повреждения голеностопного сустава к гостевой встрече 28-го тура РПЛ с «Зенитом», которая состоится в воскресенье, 12 мая.

Хорват получил травму 28 апреля в матче 26-го тура против «Краснодара» (0:2). Игрок не смог самостоятельно дойти до раздевалки.

«Я буду готов к матчу с «Зенитом», который мы играем 12 мая. Так что все будет хорошо.

Я готов к выступлению за сборную Хорватии и, конечно, к молодежному чемпионату Европы. Я поговорил со Златко Даличем [главным тренером национальной команды]. Он позвонил мне и спросил, все ли в порядке.

К счастью, ничего страшного не произошло. Возможно, поначалу все выглядело плохо, потому что я чувствовал боль, но к счастью, проблема оказалась небольшой», – сказал Влашич.

В текущем сезоне Влашич провел за армейский клуб 23 игры в чемпионате России, отметившись пятью голами и пятью результативными передачами.