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    Влашич: «Я буду готов к матчу с «Зенитом»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич сообщил, что успеет восстановиться от повреждения голеностопного сустава к гостевой встрече 28-го тура РПЛ с «Зенитом», которая состоится в воскресенье, 12 мая.

    Хорват получил травму 28 апреля в матче 26-го тура против «Краснодара» (0:2). Игрок не смог самостоятельно дойти до раздевалки.

    «Я буду готов к матчу с «Зенитом», который мы играем 12 мая. Так что все будет хорошо.

    Я готов к выступлению за сборную Хорватии и, конечно, к молодежному чемпионату Европы. Я поговорил со Златко Даличем [главным тренером национальной команды]. Он позвонил мне и спросил, все ли в порядке.

    К счастью, ничего страшного не произошло. Возможно, поначалу все выглядело плохо, потому что я чувствовал боль, но к счастью, проблема оказалась небольшой», – сказал Влашич.

    В текущем сезоне Влашич провел за армейский клуб 23 игры в чемпионате России, отметившись пятью голами и пятью результативными передачами.

    Источник: Sportske Novosti

    Хорватская ежедневная спортивная газета. Была основана в Загребе в 1945 году.

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    Сегодня, 13:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8494

      vladimir-7 25 минут назад

      Выздоравливай, Н.Влашич, от тебя многое зависит в команде. Удачи!!!

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