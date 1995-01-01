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    Кокорин: «Для меня важно, что «Зенит» поддержал и даст медаль»

    В Пресненском суде Москвы возобновилось слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого. Сегодня проходят прения сторон.

    Перед началом заседания Кокорин поблагодарил петербургский клуб за то, что он вручит ему чемпионскую медаль. В этом сезоне форвард принял участие в трех матчах РПЛ.

    Ранее президент сине-бело-голубых Александр Медведев заявил, что каждый футболист команды, имеющий право на получение золотой медали, ее получит.

    «Удалось ли посмотреть последний матч? Нет, не показывали. Конечно, мне важно, что «Зенит» поддержал и даст медаль. Но не в медали же дело, главное, что выиграли. Это долгожданная победа», – сказал Кокорин.

    • В октябре 2018 года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство».
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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