Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, получит ли чемпионскую медаль нападающий команды Александр Кокорин, который с октября прошлого года находится в СИЗО.

«Все игроки, которые имеют право на получение медали, получат ее», – сказал Медведев.

28-летний Кокорин впервые в карьере стал чемпионом России.

До заключения под стражу форвард успел принять участие в трех матчах РПЛ.

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