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    Президент «Зенита» – о награждении Кокорина: «Все игроки, которые имеют право на получение медали, получат ее»

    Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, получит ли чемпионскую медаль нападающий команды Александр Кокорин, который с октября прошлого года находится в СИЗО.

    «Все игроки, которые имеют право на получение медали, получат ее», – сказал Медведев.

    • 28-летний Кокорин впервые в карьере стал чемпионом России.
    • До заключения под стражу форвард успел принять участие в трех матчах РПЛ.

    «Это общая победа нас и нашего города». Питер встречает чемпионов

    Источник: ТАСС

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +146

      Muboraksho 12 минут назад

      Что то затянулся отсидка. Кажется дагестанских мафиозов быстрее выпустят чем Кокорина. В чем дело?

      0
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      Рейтинг: +13605

      DVOK68 19 минут назад

      Да,разумеется.

      1
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      Рейтинг: +1004

      Валерий1965 26 минут назад

      Так, а как иначе?)) Да и эту показушную хрень о неприкосновенности чиновников пора разумно завершать....

      1
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      Рейтинг: +252

      Pablo845 30 минут назад

      Ему нужно вручить деревянную медаль на семи болтах!

      1
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      Рейтинг: +4315

      84aivengo > Pablo845 23 минуты назад

      когда голы забивал был нужен... а теперь другое мнение ?!!!

      2
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      Рейтинг: +654

      Фанат Рубина 38 минут назад

      придите всем клубом к нему на свидание в бутырку и вручите ему там медаль

      1
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      Рейтинг: +654

      Фанат Рубина > Фанат Рубина 38 минут назад

      а и паредесу не забудьте отправить))))

      1
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      Рейтинг: +3063

      порт 1 час назад

      Даёшь амнистию в связи с золотыми медалями!!!

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      Рейтинг: +146

      Muboraksho > порт 10 минут назад

      Разумно!!!

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      Рейтинг: +4315

      84aivengo 1 час назад

      выпускайте уже!!! они не чикатило .... а чинуш я сам ненавижу .... они сами для себя создали репутацию ...

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      Рейтинг: +146

      Muboraksho > 84aivengo 9 минут назад

      Казнит нельзя, помиловать!!!!!!.

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