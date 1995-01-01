Football Italia: «Манчестер Сити» интересуется Канселу

«Манчестер Сити» хочет купить защитника «Ювентуса» Жоау Канселу, сообщает Football Italia.

По информации источника, манкунианский клуб поборется за 24-летнего португальца с соседями из «Манчестер Юнайтед».

Сумма возможного трансфера оценивается в 50-60 миллионов евро.