Football Italia: «Манчестер Сити» интересуется Канселу

У сити и так много хороших защитников кто играть будет?
«Манчестер Сити» хочет купить защитника «Ювентуса» Жоау Канселу, сообщает Football Italia.
По информации источника, манкунианский клуб поборется за 24-летнего португальца с соседями из «Манчестер Юнайтед».
Сумма возможного трансфера оценивается в 50-60 миллионов евро.
- Прошлым летом «Ювентус» купил Канселу у «Валенсии» за 40,4 миллиона евро.
- В составе туринской команды игрок забил один гол и сделал восемь результативных передач в 32 матчах.
- Контракт между сторонами рассчитан до июня 2023 года.