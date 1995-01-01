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    Football Italia: «Манчестер Сити» интересуется Канселу

    «Манчестер Сити» хочет купить защитника «Ювентуса» Жоау Канселу, сообщает Football Italia.

    По информации источника, манкунианский клуб поборется за 24-летнего португальца с соседями из «Манчестер Юнайтед».

    Сумма возможного трансфера оценивается в 50-60 миллионов евро.

    • Прошлым летом «Ювентус» купил Канселу у «Валенсии» за 40,4 миллиона евро.
    • В составе туринской команды игрок забил один гол и сделал восемь результативных передач в 32 матчах.
    • Контракт между сторонами рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 10:53
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: -369

      SuperPAV9 6 минут назад

      У сити и так много хороших защитников кто играть будет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +681

      Dizayner 56 минут назад

      национальная индейская изба ФИГВАМ называется

      0
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