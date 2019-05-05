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    Васкес: «Реал» трижды выиграл Лигу чемпионов, а теперь все обставляют так, будто мы ничего не стоим»

    Вингер «Реала» Лукас Васкес прокомментировал свое будущее в мадридском клубе, а также высказался о трансферных слухах.

    «Я не уверен в своем будущем на сто процентов. Я бы хотел остаться. У меня контракт до 2021 года. Посмотрим. Каждый год с «Реалом» связывают много имен футболистов, побеждаем мы или нет. Стоит пару раз не попасть в состав – и начинаются разговоры. Думаю, порой не хватает уважения к нашей команде.

    В футболе важно настоящее, но этот «Реал» трижды выиграл Лигу чемпионов. Мы были лучшей командой, а теперь все обставляют так, будто мы ничего не стоим. Это не так. Я очень рад быть в Мадриде», – сказал Васкес.

    • По итогам 36 туров «Реал» занимает третье место в турнирной таблице Примеры.
    • Из ЛЧ команда вылетела на стадии 1/8 финала от «Аякса».
    • 27-летний Васкес в текущем сезоне сыграл 45 матчей в составе «Реала», забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 08:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6559

      Cules2013 1 час назад

      Это называется элитный уровень, парниша... здесь ко всем такое отношение + сам понимаешь, статус величайшего в мире клуба как-то не звучит в комплекте с "вечно проигрываем домашний чемпионат принципиальному сопернику".

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