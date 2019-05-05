Васкес: «Реал» трижды выиграл Лигу чемпионов, а теперь все обставляют так, будто мы ничего не стоим»

Вингер «Реала» Лукас Васкес прокомментировал свое будущее в мадридском клубе, а также высказался о трансферных слухах.

«Я не уверен в своем будущем на сто процентов. Я бы хотел остаться. У меня контракт до 2021 года. Посмотрим. Каждый год с «Реалом» связывают много имен футболистов, побеждаем мы или нет. Стоит пару раз не попасть в состав – и начинаются разговоры. Думаю, порой не хватает уважения к нашей команде.

В футболе важно настоящее, но этот «Реал» трижды выиграл Лигу чемпионов. Мы были лучшей командой, а теперь все обставляют так, будто мы ничего не стоим. Это не так. Я очень рад быть в Мадриде», – сказал Васкес.