Сарри – о травме Канте: «Это моя ошибка. Иногда просто необходимо оставить важных игроков на скамье запасных»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал о травме французского полузащитника Н'Голо Канте, который покинул поле уже на 10-й минуте матча 37-го тура АПЛ против «Уотфорда».

«У него проблема с задней поверхностью бедра. Я считаю, что это моя ошибка, поскольку сегодня мне следовало дать ему отдохнуть. Иногда сложно оставить на скамье запасных таких важных игроков, как Азар или Канте, но это просто необходимо, иначе риск слишком велик. Я признаю, что сегодня совершил ошибку.

Важно, чтобы он успел восстановиться на ближайшие два матча. Мы хотим сыграть в финале, и сделаем все, чтобы при благоприятном стечении обстоятельств он имел возможность выступить в решающей игре», – сказал Сарри.