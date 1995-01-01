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    «Мутко против»: РУСАДА требует наказать Ивановича за неповиновение допинг-офицерам

    Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) требует от «Зенита» наказать защитника Бранислава Ивановича, который некорректно себя вел во время сдачи допинг-теста перед матчем 25-го тура РПЛ против «Динамо» (2:0).

    Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», 35-летний серб отказывался сдавать анализы, кричал на допинг-офицеров и пытался их прогнать из туалета.

    Отмечается, что противостояние сторон длилось более часа. В итоге представители РУСАДА добились своего, но все равно хотят, чтобы Иванович получил наказание от клуба.

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +30564

      Полная Канистра 16 минут назад

      возраст берёт своё у старикана прыти нет раз так себя ведёт это значит что у него не всё в порядке в организме

      1
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      Рейтинг: +69

      Spirit_78 24 минуты назад

      Зная характер Бранислава, уверен, что каким-то образом допинг-шакалы повели себя недостойно. Всей правды ведь не скажут...

      0
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      Рейтинг: +4427

      prezent2017 35 минут назад

      Шиш вам, пропиндосские шавки!

      0
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      Рейтинг: +6559

      Cules2013 37 минут назад

      ну и дурак, что тут скажешь. а то он в первый раз попадает под такую проверку)
      это как сказать спортсмену, что он стесняется или уколов боится))
      что у этих спортсменов в голове?)

      0
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      Рейтинг: +912

      russkiisergei 1 час назад

      НАдо лишить голубых золота

      -1
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      Рейтинг: +61

      ilich_16 1 час назад

      Вы серьёзно... Это новости про спорт??? Мда...

      0
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      Рейтинг: +2280

      САДЫЧОК > ilich_16 35 минут назад

      ..а ты думал , про балет ?

      1
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      Рейтинг: +532

      Genz 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А Дзюбу не брали на допинг, хотя допинг офицеры знали, что Дзюба наколот. У него тряслись руки и дергалось лицо от психотропных препаратов. Сколько заплатил Кикнадзе? Говорят5 миллионов рублей

      -5
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      Рейтинг: -4916

      пьяныйхоровод > Genz 1 час назад

      Говорят что кур доят .

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      Рейтинг: +912

      russkiisergei > пьяныйхоровод 58 минут назад

      Ещё говорят, что тебя в зад долбят

      3
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      Рейтинг: +1146

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 часа назад

      Зенит заслужил техническое поражение.

      2
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      Рейтинг: +69

      Spirit_78 > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 23 минуты назад

      д-мо только так и может побеждать)

      0
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      Рейтинг: -4916

      пьяныйхоровод 2 часа назад

      Всё нормально .Я бы тоже не хотел , что когда я находился бы в толчке туда всякие п.и.д.о.р.а.с.ы. ломились .

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      Рейтинг: +912

      russkiisergei > пьяныйхоровод 58 минут назад

      Свои два сантиметра очкуешь показывать?

      Ржать потом над тобой будут

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