«Мутко против»: РУСАДА требует наказать Ивановича за неповиновение допинг-офицерам

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) требует от «Зенита» наказать защитника Бранислава Ивановича, который некорректно себя вел во время сдачи допинг-теста перед матчем 25-го тура РПЛ против «Динамо» (2:0).

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», 35-летний серб отказывался сдавать анализы, кричал на допинг-офицеров и пытался их прогнать из туалета.

Отмечается, что противостояние сторон длилось более часа. В итоге представители РУСАДА добились своего, но все равно хотят, чтобы Иванович получил наказание от клуба.