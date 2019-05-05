Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

    «Ростов» анонсировал продажу «Фартовых шапок-элдорок» после гола Шомуродова «Краснодару»

    «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 27-го тура РПЛ (1:1). На 89-й минуте гол в составе ростовского клуба забил форвард Эльдор Шомуродов. Футболист играл в резиновой шапочке, которую он надел после столкновения с защитником соперников Александром Мартыновичем на 79-й минуте.

    Видео гола:

    После матча «Ростов» анонсировал продажу «Фартовых шапок-элдорок». «В этих шапках вы будете неудержимы, а ваша голова будет вас выручать в ответственные моменты!» – говорится в сообщении клуба.

    Источник: Официальный твиттер «Ростова»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:52
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3857

      GoldPlayFIFARus9 48 минут назад

      А чё, форма ковра уже не в тренде? Не продаётся?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69708
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru