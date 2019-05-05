«Ростов» анонсировал продажу «Фартовых шапок-элдорок» после гола Шомуродова «Краснодару»

А чё, форма ковра уже не в тренде? Не продаётся?
«Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 27-го тура РПЛ (1:1). На 89-й минуте гол в составе ростовского клуба забил форвард Эльдор Шомуродов. Футболист играл в резиновой шапочке, которую он надел после столкновения с защитником соперников Александром Мартыновичем на 79-й минуте.
Видео гола:
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— Российская Премьер-Лига (@rfpl) May 5, 2019
После матча «Ростов» анонсировал продажу «Фартовых шапок-элдорок». «В этих шапках вы будете неудержимы, а ваша голова будет вас выручать в ответственные моменты!» – говорится в сообщении клуба.
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— Football Club Rostov (@rostovfc) May 5, 2019