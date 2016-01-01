Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

    Семак: «Жалко, что мы не смогли получить усиление в лице Саши Кокорина»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в чемпионате России.

    «Основным факторам успеха считаю стабильность на протяжении всего сезона: с первого до последнего тура мы лидировали — это большой плюс, это не так просто. что касается организационного момента, каждый из игроков в определенный момент смог проявить лидерские качества, сделавшие результат в той или иной игре.

    Жалко, что мы не смогли получить усиление в лице Саши Кокорина, которого мы ждали с июля, когда же он наконец вернется в строй. Я счастлив, что нам удалось с честью выйти из всех сложных ситуаций и провести хороший сезон», – сказал Семак.

    • В текущем сезоне РПЛ Александр Кокорин сыграл в трех матчах.
    • С октября 2018 года он находится в СИЗО.
    • Александра Кокорина, Кирилла Кокорина (брат Александра), Павла Мамаева и Александра Протасовицкого арестовали по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.

    «Это общая победа нас и нашего города». Питер встречает чемпионов

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:19
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69708
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru