Семак: «Жалко, что мы не смогли получить усиление в лице Саши Кокорина»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в чемпионате России.

«Основным факторам успеха считаю стабильность на протяжении всего сезона: с первого до последнего тура мы лидировали — это большой плюс, это не так просто. что касается организационного момента, каждый из игроков в определенный момент смог проявить лидерские качества, сделавшие результат в той или иной игре.

Жалко, что мы не смогли получить усиление в лице Саши Кокорина, которого мы ждали с июля, когда же он наконец вернется в строй. Я счастлив, что нам удалось с честью выйти из всех сложных ситуаций и провести хороший сезон», – сказал Семак.

В текущем сезоне РПЛ Александр Кокорин сыграл в трех матчах.

С октября 2018 года он находится в СИЗО.

Александра Кокорина, Кирилла Кокорина (брат Александра), Павла Мамаева и Александра Протасовицкого арестовали по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.

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