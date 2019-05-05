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    Сафонов – после ничьей с «Ростовом»: «Возможно, к концу сезона не хватает сил»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал результат матча 27-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

    — До 80 минуты мы играли неплохо, а потом, возможно, закончились силы, мы ошиблись. Моменты у нас были, не получилось забить. В эпизоде с голом в наши ворота мы просто провалились в обороне, скорее всего просто потеряли игрока.

    — Почему «Краснодар» не был столь активен, как обычно, ведь мотивация выиграть в этом матче и занять второе место точно была?

    — Мотивация всегда есть. Возможно, к концу сезона не хватает сил.

    — По силам ли «Краснодару» занять второе место?

    — Мы будем стремиться к этому, посмотрим, что будет.

    • «Краснодар» с 47 очками занимает третье место в таблице.
    • «Локомотив» с 49 очками идет вторым, ЦСКА с 45 очками – четвертым.

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.05.2019 22:50
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