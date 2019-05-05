Сафонов – после ничьей с «Ростовом»: «Возможно, к концу сезона не хватает сил»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал результат матча 27-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

— До 80 минуты мы играли неплохо, а потом, возможно, закончились силы, мы ошиблись. Моменты у нас были, не получилось забить. В эпизоде с голом в наши ворота мы просто провалились в обороне, скорее всего просто потеряли игрока.

— Почему «Краснодар» не был столь активен, как обычно, ведь мотивация выиграть в этом матче и занять второе место точно была?

— Мотивация всегда есть. Возможно, к концу сезона не хватает сил.

— По силам ли «Краснодару» занять второе место?

— Мы будем стремиться к этому, посмотрим, что будет.