Полузащитник «Ростова» Роман Еременко прокомментировал результат матча 27-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1) и высказался об участии ростовского клуба в Кубке России.

— Можно сказать, что эта ничья — почти как победа?

— Не совсем, но все равно впечатления приятные после игры. Проигрывали, но смогли сравнять счет. «Краснодар» — это команда, которая борется за выход в Лигу чемпионов. Так что, думаю, итог матча можно считать позитивным.

— Как вам игра соперника?

— Против «Краснодара» всегда было непросто играть. Эта команда хорошо держит мяч. Но против них можно и нужно играть на контратаках. У нас было несколько очень хороших моментов после того, как мы убегали в быстрые атаки.

— Можно сказать, что вам не хватает мотивации? Ведь от попадания в еврокубки вас отделяет приличное количество очков.

— Нет, я не согласен. У всех нас стопроцентная мотивация. Просто так получается, что не выиграли три матча, это тяжело психологически. Но ничья с «Краснодаром» пойдет нам на пользу.

— С чем связана эта серия без побед?

— Не знаю, это нужно анализировать.

— Делаете ставку на Кубок России?

— Все хотят выиграть этот трофей, «Локомотив» тоже делает на него ставку. Для нас, конечно, эта игра очень важна, это Кубок России — это пропуск в Европу.