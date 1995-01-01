Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    2 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

    Еременко: «Игра с «Локомотивом» для нас очень важна. Кубок России – это пропуск в Европу» 

    Полузащитник «Ростова» Роман Еременко прокомментировал результат матча 27-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1) и высказался об участии ростовского клуба в Кубке России.

    — Можно сказать, что эта ничья — почти как победа?

    — Не совсем, но все равно впечатления приятные после игры. Проигрывали, но смогли сравнять счет. «Краснодар» — это команда, которая борется за выход в Лигу чемпионов. Так что, думаю, итог матча можно считать позитивным.

    — Как вам игра соперника?

    — Против «Краснодара» всегда было непросто играть. Эта команда хорошо держит мяч. Но против них можно и нужно играть на контратаках. У нас было несколько очень хороших моментов после того, как мы убегали в быстрые атаки.

    — Можно сказать, что вам не хватает мотивации? Ведь от попадания в еврокубки вас отделяет приличное количество очков.

    — Нет, я не согласен. У всех нас стопроцентная мотивация. Просто так получается, что не выиграли три матча, это тяжело психологически. Но ничья с «Краснодаром» пойдет нам на пользу.

    — С чем связана эта серия без побед?

    — Не знаю, это нужно анализировать.

    — Делаете ставку на Кубок России?

    — Все хотят выиграть этот трофей, «Локомотив» тоже делает на него ставку. Для нас, конечно, эта игра очень важна, это Кубок России — это пропуск в Европу.

    • «Ростов» с 37 очками занимает седьмое место в таблице.
    • Матч полуфинала Кубка России с «Локомотивом» пройдет 15 мая.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:00
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69708
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru