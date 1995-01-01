ждём кубок
Полузащитник «Ростова» Роман Еременко прокомментировал результат матча 27-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1) и высказался об участии ростовского клуба в Кубке России.
— Можно сказать, что эта ничья — почти как победа?
— Не совсем, но все равно впечатления приятные после игры. Проигрывали, но смогли сравнять счет. «Краснодар» — это команда, которая борется за выход в Лигу чемпионов. Так что, думаю, итог матча можно считать позитивным.
— Как вам игра соперника?
— Против «Краснодара» всегда было непросто играть. Эта команда хорошо держит мяч. Но против них можно и нужно играть на контратаках. У нас было несколько очень хороших моментов после того, как мы убегали в быстрые атаки.
— Можно сказать, что вам не хватает мотивации? Ведь от попадания в еврокубки вас отделяет приличное количество очков.
— Нет, я не согласен. У всех нас стопроцентная мотивация. Просто так получается, что не выиграли три матча, это тяжело психологически. Но ничья с «Краснодаром» пойдет нам на пользу.
— С чем связана эта серия без побед?
— Не знаю, это нужно анализировать.
— Делаете ставку на Кубок России?
— Все хотят выиграть этот трофей, «Локомотив» тоже делает на него ставку. Для нас, конечно, эта игра очень важна, это Кубок России — это пропуск в Европу.
- «Ростов» с 37 очками занимает седьмое место в таблице.
- Матч полуфинала Кубка России с «Локомотивом» пройдет 15 мая.