Карпин – о Еременко: «Он превосходит 90% игроков РПЛ по футбольному мышлению»

рома мужик
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 27-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).
– Какие чувства после матча?
– От результата положительные, а вот от игры — положительные и отрицательные. Многие вещи не понравились, но и многие понравились. Если глобально, то в первом тайме играли хуже, а во втором лучше.
– Почему в заявке не было Рагнара Сигурдссона?
– У него травма. Будем надеяться, что к «Динамо» все будет в порядке.
– Как состояние Арсения Логашова и Михи Мевли?
– Может, восстановятся к игре следующего тура.
– Вам не кажется, что по футбольному мышлению Роман Еременко превосходит своих партнеров?
– Он превосходит 90% игроков РПЛ. Многим бы хотелось подняться до его уровня.
- Еременко отдал голевую передачу в этой встрече.
- «Ростов» с 37 очками занимает седьмое место в таблице.