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    Карпин – о Еременко: «Он превосходит 90% игроков РПЛ по футбольному мышлению»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 27-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

    – Какие чувства после матча?

    – От результата положительные, а вот от игры — положительные и отрицательные. Многие вещи не понравились, но и многие понравились. Если глобально, то в первом тайме играли хуже, а во втором лучше.

    Почему в заявке не было Рагнара Сигурдссона?

    – У него травма. Будем надеяться, что к «Динамо» все будет в порядке.

    Как состояние Арсения Логашова и Михи Мевли?

    – Может, восстановятся к игре следующего тура.

    Вам не кажется, что по футбольному мышлению Роман Еременко превосходит своих партнеров?

    – Он превосходит 90% игроков РПЛ. Многим бы хотелось подняться до его уровня.

    • Еременко отдал голевую передачу в этой встрече.
    • «Ростов» с 37 очками занимает седьмое место в таблице.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 21:51
    Комментарии7
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      Рейтинг: +393

      латунный сепаратист 7 минут назад

      рома мужик

      0
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      Рейтинг: +441

      Ковастер 14 минут назад

      Игрок он хороший, жаль , что потратил лучшие годы спортивной карьеры на кокаин.

      0
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      Рейтинг: +12757

      DOCTOR PENALTY 18 минут назад

      А в интеллектуальном Спартаке он оказался не нужен. Там нужны гении гулиевы и глушаковы *****! ***

      0
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      Рейтинг: +285

      Томик 22 минуты назад

      Как можно было отдать ЕРЁМЕНКО и ПОПОВА бесплатно, а взамен выкупить за деньги гулиева? Вредительство.

      1
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      Рейтинг: +324

      Frankfurt Am Main 39 минут назад

      Guten Tag Herr Fedun

      0
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      Рейтинг: +729

      spartakuz 47 минут назад

      Очень умный и техничный футболист! Молодым есть, чему научиться.

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      Рейтинг: +2192

      владимир миронов > spartakuz 44 минуты назад

      Да, таких технарей и с такой соображалкой в РПЛ очень мало.

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