Карпин – о Еременко: «Он превосходит 90% игроков РПЛ по футбольному мышлению»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 27-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

– Какие чувства после матча?

– От результата положительные, а вот от игры — положительные и отрицательные. Многие вещи не понравились, но и многие понравились. Если глобально, то в первом тайме играли хуже, а во втором лучше.

– Почему в заявке не было Рагнара Сигурдссона?

– У него травма. Будем надеяться, что к «Динамо» все будет в порядке.

– Как состояние Арсения Логашова и Михи Мевли?

– Может, восстановятся к игре следующего тура.

– Вам не кажется, что по футбольному мышлению Роман Еременко превосходит своих партнеров?

– Он превосходит 90% игроков РПЛ. Многим бы хотелось подняться до его уровня.