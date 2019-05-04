Азмун – о праздновании чемпионства «Зенита»: «Боялся, что наш самолет упадет»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился эмоциями по поводу чемпионства своей команды.

В инстаграме иранец выложил видеоролик с ликованием игроков сине-бело-голубых, подписав его: «Счастливый чемпион! Когда посреди полета пилот сказал, что «Локомотив» проиграл, а мы стали чемпионами... Боялся, что наш самолет упадет».

Для «Зенита» этот чемпионский титул стал пятым в истории, а для Азмуна – первый трофеем в клубной карьере.

24-летний форвард присоединился к питерской команде 1 февраля. Его купили у «Рубина» за 12 миллионов евро.

В составе «Зенита» Азмун сыграл 14 матчей, забил 11 голов и сделал две результативные передачи.