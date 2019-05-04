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    Азмун – о праздновании чемпионства «Зенита»: «Боялся, что наш самолет упадет»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился эмоциями по поводу чемпионства своей команды.

    В инстаграме иранец выложил видеоролик с ликованием игроков сине-бело-голубых, подписав его: «Счастливый чемпион! Когда посреди полета пилот сказал, что «Локомотив» проиграл, а мы стали чемпионами... Боялся, что наш самолет упадет».

    • Для «Зенита» этот чемпионский титул стал пятым в истории, а для Азмуна – первый трофеем в клубной карьере.
    • 24-летний форвард присоединился к питерской команде 1 февраля. Его купили у «Рубина» за 12 миллионов евро.
    • В составе «Зенита» Азмун сыграл 14 матчей, забил 11 голов и сделал две результативные передачи.

    text

    Публикация от text (@sardar_azmoun)

    Источник: инстаграм Сердара Азмуна

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    Сегодня, 10:40
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +654

      Фанат Рубина 1 час назад

      было бы смешно. если бы самолет от того стада коров на борту которые прыгали!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +654

      Фанат Рубина > Фанат Рубина 1 час назад

      обычно в самолете нельзя так вести себя по технике безопасности. на всякий случай..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29402

      MaxRnD 1 час назад

      А тем временем в пилотской кабине летуны судорожно вспоминали хоть какие-нибудь молитвы ...))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2565

      woyser 2 часа назад

      Да уж испугаешься тут))) В порыве страсти могли устроить чемпионское пике!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      Mister_Tomsk 2 часа назад

      Иванович так не плохо говорит по Русски?

      0
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