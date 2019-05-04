Азмун – о праздновании чемпионства «Зенита»: «Боялся, что наш самолет упадет»

было бы смешно. если бы самолет от того стада коров на борту которые прыгали!
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился эмоциями по поводу чемпионства своей команды.
В инстаграме иранец выложил видеоролик с ликованием игроков сине-бело-голубых, подписав его: «Счастливый чемпион! Когда посреди полета пилот сказал, что «Локомотив» проиграл, а мы стали чемпионами... Боялся, что наш самолет упадет».
- Для «Зенита» этот чемпионский титул стал пятым в истории, а для Азмуна – первый трофеем в клубной карьере.
- 24-летний форвард присоединился к питерской команде 1 февраля. Его купили у «Рубина» за 12 миллионов евро.
- В составе «Зенита» Азмун сыграл 14 матчей, забил 11 голов и сделал две результативные передачи.