Президент «Зенита» назвал дату чемпионского парада команды

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда пройдет парад в честь чемпионства команды.

«Порядок и процедура празднования – клубная тайна. Раскрывать ее мы не будем, будет настоящий праздник. Автобусный парад будет 26-го числа – все смогут поприветствовать команду, тем более накануне дня города», – сказал Медведев.

26 мая «Зенит» проведет домашний матч 30-го тура РПЛ против «Енисея».

Питерцы стали чемпионами России впервые с 2015 года и в пятый раз в истории.

«Это общая победа нас и нашего города». Питер встречает чемпионов