Президент «Зенита» назвал дату чемпионского парада команды

Поздравляю Зенит и Семака с чемпионством! Но восторга и эйфории по этому поводу не испытываю, игра Зенита совершенно не впечатляет и как то чемпионство им свалилось на голову раньше времени.
Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда пройдет парад в честь чемпионства команды.
«Порядок и процедура празднования – клубная тайна. Раскрывать ее мы не будем, будет настоящий праздник. Автобусный парад будет 26-го числа – все смогут поприветствовать команду, тем более накануне дня города», – сказал Медведев.
- 26 мая «Зенит» проведет домашний матч 30-го тура РПЛ против «Енисея».
- Питерцы стали чемпионами России впервые с 2015 года и в пятый раз в истории.
«Это общая победа нас и нашего города». Питер встречает чемпионов