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    Президент «Зенита» назвал дату чемпионского парада команды

    Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда пройдет парад в честь чемпионства команды.

    «Порядок и процедура празднования – клубная тайна. Раскрывать ее мы не будем, будет настоящий праздник. Автобусный парад будет 26-го числа – все смогут поприветствовать команду, тем более накануне дня города», – сказал Медведев.

    • 26 мая «Зенит» проведет домашний матч 30-го тура РПЛ против «Енисея».
    • Питерцы стали чемпионами России впервые с 2015 года и в пятый раз в истории.

    «Это общая победа нас и нашего города». Питер встречает чемпионов

    Источник: ТАСС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2803

      polt 1 час назад

      Поздравляю Зенит и Семака с чемпионством! Но восторга и эйфории по этому поводу не испытываю, игра Зенита совершенно не впечатляет и как то чемпионство им свалилось на голову раньше времени.

      1
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      Рейтинг: +37320

      Project Бабангида 3 часа назад

      пойду первомайский флажок в сине-бело-голубой перекрашу ....

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