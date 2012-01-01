Фирмино не сыграет с «Барселоной»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино пропустит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Барселоны».
«Он не будет готов к игре во вторник, а дальше посмотрим», – сказал на пресс-конференции после игры с «Ньюкаслом» главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп.
- Два последних матча АПЛ Фирмино пропустил из-за мышечной травмы.
- В первом поединке с каталонцами бразильский форвард появился на поле только на 79-й минуте.
- Матч «Ливерпуль» – «Барселона» состоится во вторник, 7 мая, в 22:00 мск.
- Первая встреча завершилась крупной победой испанцев со счетом 3:0.