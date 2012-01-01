Фирмино не сыграет с «Барселоной»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино пропустит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Он не будет готов к игре во вторник, а дальше посмотрим», – сказал на пресс-конференции после игры с «Ньюкаслом» главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп.