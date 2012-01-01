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    Фирмино не сыграет с «Барселоной»

    Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино пропустит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Барселоны».

    «Он не будет готов к игре во вторник, а дальше посмотрим», – сказал на пресс-конференции после игры с «Ньюкаслом» главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп.

    • Два последних матча АПЛ Фирмино пропустил из-за мышечной травмы.
    • В первом поединке с каталонцами бразильский форвард появился на поле только на 79-й минуте.
    • Матч «Ливерпуль» – «Барселона» состоится во вторник, 7 мая, в 22:00 мск.
    • Первая встреча завершилась крупной победой испанцев со счетом 3:0.

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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