Игроки «Зенита» отпраздновали чемпионство, скандируя «Заболотный!»

По итогам 27 туров «Зенит» досрочно выиграл золотые медали чемпионата России.

После возвращения из Грозного, где команда в субботу провела матч с «Ахматом», в Санкт-Петербург футболисты начали праздновать чемпионство.

В определенный момент в центре внимания оказался нападающий Антон Заболотный. Одноклубники хором скандировали его фамилию.

В текущем розыгрыше РПЛ 27-летний Заболотный сделал одну результативную передачу в 14 матчах.