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    Игроки «Зенита» отпраздновали чемпионство, скандируя «Заболотный!»

    По итогам 27 туров «Зенит» досрочно выиграл золотые медали чемпионата России.

    После возвращения из Грозного, где команда в субботу провела матч с «Ахматом», в Санкт-Петербург футболисты начали праздновать чемпионство.

    В определенный момент в центре внимания оказался нападающий Антон Заболотный. Одноклубники хором скандировали его фамилию.

    В текущем розыгрыше РПЛ 27-летний Заболотный сделал одну результативную передачу в 14 матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +105

      ААМ 14 минут назад

      Чувство юмора - плюс Зениту

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      Рейтинг: +836

      lek! 16 минут назад

      Подкололи так подкололи )))))

      0
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      Рейтинг: +3475

      Агасфер 17 минут назад

      Издеваются как хотят! На самом деле они кричали :"Мы болотные!".

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