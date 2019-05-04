Вальверде – о поражении от «Сельты»: «Временами мы доминировали, но у нас не нашлось ответа на голы соперника»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение своей команды от «Сельты» в матче 36-го тура Примеры.

«Временами мы доминировали в матче. Потом соперник забил, это придало им импульс и позволило победить. У нас не нашлось ответа. В нашем составе было большое количество новичков и во втором тайме мы не смогли создать моменты, чтобы забить», – сказал Вальверде.