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    Малафеев назвал причины чемпионства «Зенита»

    Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, за счет чего команда досрочно выиграла чемпионский титул РПЛ.

    «Зенит» добился результата за счет правильной планомерной работы тренерского штаба и правильного подхода футболистов к делу, а также за счет сумасшедшей поддержки болельщиков на протяжении всего сезона. Я считаю, что «Зенит» заслуженно победил в этом сезоне, если мы заранее стали чемпионами, значит, все свою работу сделали хорошо», – сказал Малафеев.

    Также он отметил, что игроки «Зенита» завоевали чемпионство в том числе для Александра Кокорина, который с октября прошлого года находится в СИЗО.

    «Сейчас нужно думать о хорошем. Ребята сделали это и для Саши тоже. Все, кто выходил на поле и принимал участие в каких-то действиях, которые правильно сложились в результат, отработали хорошо и выполнили свою задачу», -добавил Малафеев.

    • «Зенит» стал чемпионом России впервые с 2015 года и в пятый раз в истории.
    • 20 игроков команды впервые стали победителями РПЛ, в том числе Кокорин.
    • До заключения под стражу форвард успел принять участие в трех матчах чемпионата.

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    Источник: ТАСС

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