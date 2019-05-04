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    Дембеле получил травму на первой минуте матча с «Сельтой»

    Вингер «Барселоны» Усман Дембеле выбыл из строя на неопределенный сроки из-за травмы, сообщает Marca.

    По информации источника, 21-летний француз получил повреждение уже на первой минуте матча 36-го тура Примеры против «Сельты». У футболиста проблемы с подколенным сухожилием правой ноги.

    В воскресенье игрок пройдет дополнительные медицинские тесты.

    В текущем сезоне Дембеле провел за «Барселону» 42 матча, забил 14 голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 06:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1013

      Fin035 1 час назад

      Очень сомнительно, что такие клубы, как Барселона, покупая игроков не знают об их здоровье заблаговременно. Перед трансферной сделкой все игроки в любом клубе неизбежно проходят тщательную медицинскую проверку, которая и выносит вердикт профпригодности игрока. А значит в политике Барселоны, к сожалению не все так гладко и чисто.

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