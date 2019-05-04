Дембеле получил травму на первой минуте матча с «Сельтой»

Очень сомнительно, что такие клубы, как Барселона, покупая игроков не знают об их здоровье заблаговременно. Перед трансферной сделкой все игроки в любом клубе неизбежно проходят тщательную медицинскую проверку, которая и выносит вердикт профпригодности игрока. А значит в политике Барселоны, к сожалению не все так гладко и чисто.
Вингер «Барселоны» Усман Дембеле выбыл из строя на неопределенный сроки из-за травмы, сообщает Marca.
По информации источника, 21-летний француз получил повреждение уже на первой минуте матча 36-го тура Примеры против «Сельты». У футболиста проблемы с подколенным сухожилием правой ноги.
В воскресенье игрок пройдет дополнительные медицинские тесты.
В текущем сезоне Дембеле провел за «Барселону» 42 матча, забил 14 голов и сделал девять результативных передач.