Дзюба: «До конца еще не осознал, что стал чемпионом. Все карьеру к этому шел»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал чемпионство в РПЛ.

Сегодня «Локомотив» проиграл «Арсеналу» и лишился шансов на победу в турнире.

«Зенит» досрочно стал чемпионом.

«Всем привет еще раз. Уже более или менее успокоился. До конца еще не осознал, что стал чемпионом. Хочу вас всех поблагодарить за ваши смски. Спасибо всем огромное, тяжело всем ответить.

Я всю футбольную карьеру к этому шел. Безумно рад тому, что сейчас это произошло. Первое чемпионство. Огромное спасибо вам за веру, за поддержку в трудные моменты.

Все парни красавцы. Поздравляю «Зенит» и весь город, поздравляю всех моих родных и близких, друзей и всех, кто был рядом со мной все это время.

Спасибо за веру в меня. Это дорогого стоит. Всех с чемпионством. Я безумно счастлив и горжусь», – сказал Дзюба.

Джорджевич забил чудо-гол и сделал «Зенит» чемпионом!!! Он уже 7 лет в Питере