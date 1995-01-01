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    Кононов – о матче с «Уралом»: «Понравилась командная игра, которая принесла результат»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился впечатлениями после победы своей команды над «Уралом» в матче 27-го тура РПЛ (1:0).

    «Мне понравилась внутренняя организация каждого из игроков, потому что это и общая организация команды, это очень важно. Понравилась командная игра, которая принесла результат.

    Как по мне, была достаточно интересная игра. «Урал» атаковал, мы атаковали. Моменты были и у нас, и у них. Думаю, что мы сегодня были близки к победе, потому что была организация, каждый из игроков выложился по полной. Ну и то, что нам принесло победу – очень хорошо сегодня сыграл вратарь», – сказал Кононов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17035

      oyabun 14 минут назад

      На самом деле гордиться нечем пока. Нам просто повезло что у Фернандо такой удар получился. Еще работать и работать..

      2
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      Рейтинг: +572

      andrebest4 36 минут назад

      Это пи..дец. это только ему понравилась командная игра или ещё кому??? Особенно во втором тайме!!! При нем даже Зрбнин пропал с поля!!который был везде.про За вообще молчу. И так не блистал. Был хорош в подыгрыше и борьбе на 2 этаже. А сейчас играет на уровне ФНЛ.

      2
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      Рейтинг: +14766

      VVM1964 > andrebest4 52 секунды назад

      Ждем хвалебных отзывов от Федунов (

      0
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      Рейтинг: +19206

      gol_kak_sokol 51 минуту назад

      Мало же тебе нужно, чтобы понравиться. Пока Спартак играет с такими командами наравных, никаких причин для радости нет. Единственное, что утешает, это то, что с командами, которые сейчас выше Спартака, у нас положительный очковый баланс.

      2
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      Рейтинг: +2439

      mopecekca 1 час назад

      ща пиджак опять будет щеки раздувать

      2
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