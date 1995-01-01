Кононов – о матче с «Уралом»: «Понравилась командная игра, которая принесла результат»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился впечатлениями после победы своей команды над «Уралом» в матче 27-го тура РПЛ (1:0).

«Мне понравилась внутренняя организация каждого из игроков, потому что это и общая организация команды, это очень важно. Понравилась командная игра, которая принесла результат.

Как по мне, была достаточно интересная игра. «Урал» атаковал, мы атаковали. Моменты были и у нас, и у них. Думаю, что мы сегодня были близки к победе, потому что была организация, каждый из игроков выложился по полной. Ну и то, что нам принесло победу – очень хорошо сегодня сыграл вратарь», – сказал Кононов.