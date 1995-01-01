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    Жирков, Шатов и Азмун сыграют с первых минут в матче «Ахмат» – «Зенит». Дзюба – вне заявки

    Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Зенита» на матч 27-го тура чемпионата России.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Швец, Раванелли, Исмаэл, Аблае.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Нобоа, Шатов, Оздоев, Барриос, Азмун, Дриусси.

    • Стартовый свисток на «Ахмат-Арене» прозвучит в 16:30 по московскому времени.
    • Перед очной игрой «Ахмат» располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, а «Зенит» – на первом.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 15:28
    Комментарии7
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      Рейтинг: +972

      Валерий1965 16 минут назад

      Тяжелее без Артема будет... Верю в победу!) Классной игры всем! И победы Зениту!)

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      Рейтинг: +888

      sidul1 17 минут назад

      Кроме Азмуна, надеяться не на кого. Может стандарт в исполнении защитников, ничья-мечта Семака.

      0
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      Рейтинг: +1104

      ухоженный крокодил 18 минут назад

      Зениту надо с ЦСКА играть в золотой форме!!!

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      Рейтинг: +14752

      VVM1964 > ухоженный крокодил 9 минут назад

      Чтобы следов "дождика" не было видно ? )))

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      Рейтинг: +638

      Фанат Рубина > ухоженный крокодил 5 минут назад

      так попросите игроков цска или игроков ахмата поссать на сегодняшнию форму и выходите прям в ней..
      будет и золотая и по веселит всех за то..

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      Рейтинг: +3457

      александр п 40 минут назад

      Семак решил добавить движения и сыграть на контрах.

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      Рейтинг: +638

      Фанат Рубина 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      оо без полена по имени артем)) че это с ним? не помер ли случаем!

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