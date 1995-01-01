Жирков, Шатов и Азмун сыграют с первых минут в матче «Ахмат» – «Зенит». Дзюба – вне заявки

Тяжелее без Артема будет... Верю в победу!) Классной игры всем! И победы Зениту!)
Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Зенита» на матч 27-го тура чемпионата России.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Швец, Раванелли, Исмаэл, Аблае.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Нобоа, Шатов, Оздоев, Барриос, Азмун, Дриусси.
- Стартовый свисток на «Ахмат-Арене» прозвучит в 16:30 по московскому времени.
- Перед очной игрой «Ахмат» располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, а «Зенит» – на первом.