De Telegraaf: «Барселона» договорилась о трансфере хавбека «Гронингена» Рейса

Полузащитник «Гронингена» Людовит Рейс продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает De Telegraaf.

По информации источника, клубы договорили о трансфере 18-летнего голландца словацкого происхождения. Сумма сделки вместе с бонусами составит 7,7 миллиона евро.

Сам футболист заключит с сине-гранатовыми контракт до лета 2024 года.

«Барселона» намерена взять новичка в предсезонное турне в Японию.

В текущем сезоне Рейс сыграл 29 матчей в составе «Гронингена», забил один гол и сделал одну результативную передачу.