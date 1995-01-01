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    De Telegraaf: «Барселона» договорилась о трансфере хавбека «Гронингена» Рейса

    Полузащитник «Гронингена» Людовит Рейс продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает De Telegraaf.

    По информации источника, клубы договорили о трансфере 18-летнего голландца словацкого происхождения. Сумма сделки вместе с бонусами составит 7,7 миллиона евро.

    Сам футболист заключит с сине-гранатовыми контракт до лета 2024 года.

    «Барселона» намерена взять новичка в предсезонное турне в Японию.

    В текущем сезоне Рейс сыграл 29 матчей в составе «Гронингена», забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: De Telegraaf

    Крупнейшая ежедневная газета Голландии. Тираж составляет 750 тысяч экземпляров

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