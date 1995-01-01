Гулиев, Зобнин и Зе Луиш – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уралом»

Уберите Гулиева куда угодно - в Ростов, на кавказ. Для Спартака это даже не ноль, это минус.
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Спартака» на матч 27-го тура чемпионата России.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Погребняк.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Ломовицкий, Фернандо, Зе Луиш.
- Стартовый свисток на «Екатеринбург Арене» прозвучит в 14:00 по московскому времени.
- Перед очной игрой «Урал» располагается на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, а «Спартак» – на пятом.