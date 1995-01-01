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    Гулиев, Зобнин и Зе Луиш – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уралом»

    Стали известны стартовые составы «Урала» и «Спартака» на матч 27-го тура чемпионата России.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Погребняк.

    «Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Ломовицкий, Фернандо, Зе Луиш.

    • Стартовый свисток на «Екатеринбург Арене» прозвучит в 14:00 по московскому времени.
    • Перед очной игрой «Урал» располагается на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, а «Спартак» – на пятом.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 13:02
    Комментарии11
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      Рейтинг: +19182

      gol_kak_sokol 3 минуты назад

      Уберите Гулиева куда угодно - в Ростов, на кавказ. Для Спартака это даже не ноль, это минус.

      1
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      Рейтинг: +4291

      84aivengo 3 минуты назад

      в плане евро только спартак адекватен.... но желаю ему места ниже ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +2272

      Сармат Ростов 50 минут назад

      Хоть чемпионат и провален, что-то мне подсказывает, что "Спартак" сегодня должен реабилитироваться за последние игры...

      1
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      Рейтинг: +971

      Валерий1965 1 час назад

      Вперёд Урал! Только победа!)

      0
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      Рейтинг: +639

      Фанат Рубина 1 час назад

      Гулиев, Зобнин и Зе Луиш – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уралом»..
      вот почему так написать надо было?

      а не например: кулаков, бикфалфи и погребняк сыграют в старте урала против спартака..

      вообще то урал дома играет и урал фаворит в этом матче.. ну по крайне мере адекватные люди это понимают!

      и так же будет написано и про ахмат-зенит
      и цска - динамо..

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2093

      Fan Loko mik > Фанат Рубина 1 час назад

      Спартак-это ИМЯ!!!! А кто такой урал????

      8
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      ...
      Рейтинг: +971

      Валерий1965 > Fan Loko mik 1 час назад

      Тот, кто побеждает Спартак?)

      -1
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      ...
      Рейтинг: +456

      Filllllll > Валерий1965 57 минут назад

      Даже если и так, то главным в этой новости всё равно будет Спартак

      3
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      Рейтинг: +639

      Фанат Рубина > Валерий1965 47 минут назад

      кста верно подметил

      0
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      Рейтинг: +639

      Фанат Рубина > Fan Loko mik 46 минут назад

      вроде в нике написано фан локо.
      а комментарий положительный про спам.
      странно как то..

      0
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      Рейтинг: +14707

      VVM1964 > Фанат Рубина 2 минуты назад

      А странного ничего нет - просто человек объективен и ему в этом не мешают футбольные пристрастия . Ведь фанат , к вашему сведению не синоним безмозглости )))

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