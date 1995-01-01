Le10Sport: «ПСЖ» интересуется Кулибали

«ПСЖ» проявляет интерес к центральному защитнику «Наполи» Калиду Кулибали.
По информации Le10Sport, парижане рассматривают сенегальца как возможную замену Тиаго Сильве, который может покинуть клуб этим летом.
При этом, как отмечает источник, футболист больше заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед», который готов заплатить за него 100 миллионов евро. «Наполи» же требует за 27-летнего игрока 129 миллионов.
- Неаполитанский клуб приобрел Кулибали у «Генка» в 2014 году за 7,75 миллиона.
- Контракт защитника рассчитан до 2023 года.
- В этом сезоне сенегалец провел за «Наполи» 45 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.