Le10Sport: «ПСЖ» интересуется Кулибали

«ПСЖ» проявляет интерес к центральному защитнику «Наполи» Калиду Кулибали.

По информации Le10Sport, парижане рассматривают сенегальца как возможную замену Тиаго Сильве, который может покинуть клуб этим летом.

При этом, как отмечает источник, футболист больше заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед», который готов заплатить за него 100 миллионов евро. «Наполи» же требует за 27-летнего игрока 129 миллионов.