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    Гвардиола: «Ливерпуль» – самый сложный соперник, с которым я сталкивался в чемпионате»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал «Ливерпуль» сложнейшим соперником, с которым ему пришлось столкнуться в национальном чемпионате.

    За два тура до конца АПЛ мерсисайдцы идут на втором месте, отставая от «Сити» на одно очко.

    Ранее испанский специалист возглавлял «Барселону» и «Баварию». За четыре года он трижды выиграл с каталонцами Примеру и победил в каждом своем сезоне Бундеслиги с мюнхенской командой.

    «Является ли «Ливерпуль» самым сложным соперником, с которым я когда-либо сталкивался? В чемпионате – да. Наверняка это самый тяжелый оппонент. Каждая лига, которую вы выигрываете, очень хороша, и это всегда сложно сделать. Но особенно – в АПЛ. И в особенности учитывая, чего мы достигли, набирая 100 очков, и все еще находясь на этом уровне. Спортсменам трудно поддерживать такой уровень в течение длительного времени, и мы вновь сделали это.

    Самые хорошие футболисты, принимая душ после одной победы, думают о следующей. Это спорт. Люди, приходящие на стадион «Этихад» в этом сезоне, не вспоминают, какими прекрасными мы были в прошлом сезоне. Это уже в прошлом.

    Следующий сезон будет таким же. Когда я буду находиться в «Сити», просто вспоминая, что мы сделали [ранее], я немедленно уйду в отставку.

    Чики Бегиристайн сказал бы: «Вы должны сменить тренер». Большие клубы всегда думают о следующей победе», – сказал Гвардиола.

    Испанец возглавил «Сити» летом 2016 года и в прошлом сезоне сделал команду чемпионом.

    Источник: Goal

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