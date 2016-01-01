«Вы сможете попробовать мясо на любой вкус!» Перед матчем со «Спартаком» на «Екатеринбург Арене» пройдет фестиваль шашлыков

«Урал» проведет развлекательную программу на «Екатеринбург Арене» перед матчем 27-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Зрителей, как и прежде, ждут самые разные аттракционы на территории стадиона – футбольный дартс, футбольный бильярд и кикер. Перед игрой любой желающий сможет перекусить в одной из многочисленных точек питания, а также посмотреть концерт танцующего оркестра «Уралбэнд».

На территории арены пройдет фестиваль шашлыков. Вы сможете попробовать мясо на любой вкус!

Также все зрители смогут поучаствовать в масштабном перфомансе: на трибунах стадиона будут разложены оранжевые и черные плашки, которые надо будет поднять в момент выхода команд из подтрибунных помещений. А сразу после стартового свистка мы приготовили еще один грандиозный флешмоб: в преддверие дня победы предлагаем всем болельщикам исполнить любимую многими поколениями песню «Катюша». Слова песни появятся на табло «Екатеринбург Арены», а сигналом к началу хорового пения послужат три удара в барабан с сектора активной поддержки» – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.