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    «Вы сможете попробовать мясо на любой вкус!» Перед матчем со «Спартаком» на «Екатеринбург Арене» пройдет фестиваль шашлыков

    «Урал» проведет развлекательную программу на «Екатеринбург Арене» перед матчем 27-го тура РПЛ со «Спартаком».

    «Зрителей, как и прежде, ждут самые разные аттракционы на территории стадиона – футбольный дартс, футбольный бильярд и кикер. Перед игрой любой желающий сможет перекусить в одной из многочисленных точек питания, а также посмотреть концерт танцующего оркестра «Уралбэнд».

    На территории арены пройдет фестиваль шашлыков. Вы сможете попробовать мясо на любой вкус!

    Также все зрители смогут поучаствовать в масштабном перфомансе: на трибунах стадиона будут разложены оранжевые и черные плашки, которые надо будет поднять в момент выхода команд из подтрибунных помещений. А сразу после стартового свистка мы приготовили еще один грандиозный флешмоб: в преддверие дня победы предлагаем всем болельщикам исполнить любимую многими поколениями песню «Катюша». Слова песни появятся на табло «Екатеринбург Арены», а сигналом к началу хорового пения послужат три удара в барабан с сектора активной поддержки» – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

    • Встреча «Урал» – «Спартак» пройдет сегодня и начнется в 14:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
    • Москвичи занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, екатеринбуржцы располагаются на 11-й строчке.

    Источник: Официальный сайт «Урала»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +697

      CSKA471 9 минут назад

      Неплохо)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19175

      gol_kak_sokol 26 минут назад

      Готовьте уральские пельмени - будем жрать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3292

      APchelov 39 минут назад

      Ждём от Парфёнова очередного кулинарного шедевра в виде отбивной из Кононины

      1
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      Рейтинг: +555

      MURAD F. A. 1 час назад

      «Вы сможете попробовать мясо на любой вкус!».....Намек конкретный............

      2
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      Рейтинг: +13559

      shinnik 1 час назад

      Креативненько.))))

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