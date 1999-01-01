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    Бридж: «Азара в «Челси» смогут заменить только Месси или Роналду»

    Бывший защитник «Челси» Уэйн Бридж считает, что в случае ухода полузащитника Эдена Азара лондонцы не смогут найти ему равноценную замену.

    Ранее сообщалось, что этим летом 28-летний футболист перейдет в «Реал».

    «Если «Челси» потеряет Азара, я не знаю, как они смогут его заменить. Я не могу даже подумать, кого они подпишут, потому что Азар – один из лучших игроков в мире. Я думаю, его могут заменить только Месси или Роналду. Считаю, что если он уйдет, клуб не сможет найти ему замену.

    Вот почему я беспокоюсь, что «Челси» придется бороться даже больше, чем они делают это в данный момент. Эден внес большой вклад в клубный сезон своими голами и передачами. Я хотел бы, чтобы он остался, чтобы помочь клубу конкурировать. Это было бы очень хорошо для лиги, но мы не знаем, что произойдет», – сказал Бридж.

    • Бельгиец выступает за «Челси» с 2012 года.
    • В текущем сезон он провел за синих 48 матчей, забил 19 голов и сделал 13 результативных передач.
    • Контракт хавбека с лондонским клубом истекает в следующем году.

    Источник: Goal

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6525

      Cules2013 4 минуты назад

      он не настолько крут, не надо тут...

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