Бридж: «Азара в «Челси» смогут заменить только Месси или Роналду»

Бывший защитник «Челси» Уэйн Бридж считает, что в случае ухода полузащитника Эдена Азара лондонцы не смогут найти ему равноценную замену.

Ранее сообщалось, что этим летом 28-летний футболист перейдет в «Реал».

«Если «Челси» потеряет Азара, я не знаю, как они смогут его заменить. Я не могу даже подумать, кого они подпишут, потому что Азар – один из лучших игроков в мире. Я думаю, его могут заменить только Месси или Роналду. Считаю, что если он уйдет, клуб не сможет найти ему замену.

Вот почему я беспокоюсь, что «Челси» придется бороться даже больше, чем они делают это в данный момент. Эден внес большой вклад в клубный сезон своими голами и передачами. Я хотел бы, чтобы он остался, чтобы помочь клубу конкурировать. Это было бы очень хорошо для лиги, но мы не знаем, что произойдет», – сказал Бридж.