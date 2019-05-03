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    Каррера – фанатам «Спартака»: «Спасибо за вашу любовь»

    Болельщик «Спартака» Сергей Крупский выложил в инстаграме видео из Екатеринбурга, где фанаты москвичей скандировали кричалку в адрес бывшего главного тренера Массимо Карреры. Она переводится как «Вместе! Вперед!».

    «Спасибо за вашу любовь», – написал в комментариях к видео сам итальянец, уволенный из команды осенью.

    • Каррера работал в «Спартаке» с 2016 года.
    • С москвичами он стал чемпионом России.
    • Сейчас «Спартак» в РПЛ идет пятым.

    text

    Публикация от text (@krypsky)

    Источник: Инстаграм Сергея Крупского

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    Сегодня, 00:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4915

      vka1970 11 минут назад

      Спасибо и тебе Масимо !
      Ты тот кто привёл нас к победе и строил чемпионскую команду.
      А все остальные могут идти на хутор и бабочек ловить.
      Жизнь показала, что ты победитель, а остальные после тебя, пустословы.

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