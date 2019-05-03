Каррера – фанатам «Спартака»: «Спасибо за вашу любовь»

Спасибо и тебе Масимо !
Ты тот кто привёл нас к победе и строил чемпионскую команду.
А все остальные могут идти на хутор и бабочек ловить.
Жизнь показала, что ты победитель, а остальные после тебя, пустословы.
Болельщик «Спартака» Сергей Крупский выложил в инстаграме видео из Екатеринбурга, где фанаты москвичей скандировали кричалку в адрес бывшего главного тренера Массимо Карреры. Она переводится как «Вместе! Вперед!».
«Спасибо за вашу любовь», – написал в комментариях к видео сам итальянец, уволенный из команды осенью.
- Каррера работал в «Спартаке» с 2016 года.
- С москвичами он стал чемпионом России.
- Сейчас «Спартак» в РПЛ идет пятым.