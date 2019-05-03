Каррера – фанатам «Спартака»: «Спасибо за вашу любовь»

Болельщик «Спартака» Сергей Крупский выложил в инстаграме видео из Екатеринбурга, где фанаты москвичей скандировали кричалку в адрес бывшего главного тренера Массимо Карреры. Она переводится как «Вместе! Вперед!».

«Спасибо за вашу любовь», – написал в комментариях к видео сам итальянец, уволенный из команды осенью.

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 года.

С москвичами он стал чемпионом России.

Сейчас «Спартак» в РПЛ идет пятым.