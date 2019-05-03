Чех в честь окончания карьеры записал композицию с барабанщиком Queen. Вырученные средства пойдут на благотворительность

Вратарь «Арсенала» Петр Чех сообщил, что записал музыкальную композицию с барабанщиком группы Queen Роджером Тэйлором. Она называется «Это футбол».

«Берегитесь, Эд Ширан и прочие: новый артист в городе! Чтобы отметить завершение карьеры, я и Роджер Тэйлор решили записать трек. Соберем деньги для благотворительного фонда. Песня выйдет на следующей неделе. Готовы?» – написал чех в социальной сети.

Деньги пойдут в фонд Willow Foundation.

Ранее Чех объявлял, что текущий сезон для него последний в игровой карьере.

«Арсенал» продолжает бороться за трофей Лиги Европы.