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    Чех в честь окончания карьеры записал композицию с барабанщиком Queen. Вырученные средства пойдут на благотворительность

    Вратарь «Арсенала» Петр Чех сообщил, что записал музыкальную композицию с барабанщиком группы Queen Роджером Тэйлором. Она называется «Это футбол».

    «Берегитесь, Эд Ширан и прочие: новый артист в городе! Чтобы отметить завершение карьеры, я и Роджер Тэйлор решили записать трек. Соберем деньги для благотворительного фонда. Песня выйдет на следующей неделе. Готовы?» – написал чех в социальной сети.

    • Деньги пойдут в фонд Willow Foundation.
    • Ранее Чех объявлял, что текущий сезон для него последний в игровой карьере.
    • «Арсенал» продолжает бороться за трофей Лиги Европы.

    text

    Публикация от text (@petrcech)

    Источник: Инстаграм Петра Чеха

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    03.05.2019 23:15
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