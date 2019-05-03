Роналду – об открытии клиники в Мадриде: «Я хотел дать испанцам работу. Они ко мне хорошо относились»

Футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду объяснил решение открыть в Мадриде свою частную клинику. Португалец хотел дать работу местным жителям.

«Я прожил в Мадриде девять лет. Многие моменты нельзя забыть. Изначально планировал открыть клинику именно в столице Испании. Как я могу забыть то, что мне дал Мадрид?

Испанцы относились ко мне хорошо. Я хотел дать им работу, несмотря на проблемы, которые возникли у меня с налогами. Моя жизнь – открытая книга», – цитирует Роналду AS.