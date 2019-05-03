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    Роналду – об открытии клиники в Мадриде: «Я хотел дать испанцам работу. Они ко мне хорошо относились»

    Футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду объяснил решение открыть в Мадриде свою частную клинику. Португалец хотел дать работу местным жителям.

    «Я прожил в Мадриде девять лет. Многие моменты нельзя забыть. Изначально планировал открыть клинику именно в столице Испании. Как я могу забыть то, что мне дал Мадрид?

    Испанцы относились ко мне хорошо. Я хотел дать им работу, несмотря на проблемы, которые возникли у меня с налогами. Моя жизнь – открытая книга», – цитирует Роналду AS.

    • Португалец выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
    • В составе мадридцев игрок трижды взял Лигу чемпионов.
    • Стоимость трансфера в «Ювентус» составила более 100 миллионов евро.

    Источник: AS

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