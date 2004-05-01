Бенитес: «Я счастлив в «Ньюкасле». Ведем переговоры о продолжении сотрудничества»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес сообщил, что не против остаться в клубе по окончании сезона. Контракт между сторонами истекает летом.

«Я разговаривал с руководством, мы обсуждаем продолжение сотрудничества. Сообщим вам, как только новостей станет больше. Я настроен оптимистично. Фанаты просят меня остаться. Я сам тоже счастлив здесь», – цитирует испанца The Guardian.