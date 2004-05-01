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    Бенитес: «Я счастлив в «Ньюкасле». Ведем переговоры о продолжении сотрудничества»

    Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес сообщил, что не против остаться в клубе по окончании сезона. Контракт между сторонами истекает летом.

    «Я разговаривал с руководством, мы обсуждаем продолжение сотрудничества. Сообщим вам, как только новостей станет больше. Я настроен оптимистично. Фанаты просят меня остаться. Я сам тоже счастлив здесь», – цитирует испанца The Guardian.

    • «Ньюкасл» в АПЛ идет 13-м.
    • Бенитес работает в клубе с 2016 года.
    • В сезоне-2004/05 испанец выиграл Лигу чемпионов с «Ливерпулем».

    Источник: The Guardian

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