«Ахмат» – «Зенит»: гости в случае непроигрыша выйдут в групповой этап Лиги чемпионов

Завтра, 4 мая, состоится матч 27 тура РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом». Гости по итогам встречи могут гарантировать себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

В случае непроигрыша зенитовцы гарантируют себе первое или второе место в чемпионате. Любое из них дает право выступить в групповом этапе главного еврокубка.