«Ахмат» – «Зенит»: гости в случае непроигрыша выйдут в групповой этап Лиги чемпионов

Думаю завтра мы станем чемпионами.
Дальше места в ЛЧ отдаю Краснодару и ЦСКА.
Завтра, 4 мая, состоится матч 27 тура РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом». Гости по итогам встречи могут гарантировать себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.
В случае непроигрыша зенитовцы гарантируют себе первое или второе место в чемпионате. Любое из них дает право выступить в групповом этапе главного еврокубка.
- «Зенит» в любом случае станет чемпионом, если в оставшихся матчах наберет пять очков.
- Последний раз зенитовцы выигрывали РПЛ в сезоне-2014/15.
- «Ахмат» в таблице идет десятым.