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    «Ахмат» – «Зенит»: гости в случае непроигрыша выйдут в групповой этап Лиги чемпионов

    Завтра, 4 мая, состоится матч 27 тура РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом». Гости по итогам встречи могут гарантировать себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

    В случае непроигрыша зенитовцы гарантируют себе первое или второе место в чемпионате. Любое из них дает право выступить в групповом этапе главного еврокубка.

    • «Зенит» в любом случае станет чемпионом, если в оставшихся матчах наберет пять очков.
    • Последний раз зенитовцы выигрывали РПЛ в сезоне-2014/15.
    • «Ахмат» в таблице идет десятым.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:43
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1102

      ухоженный крокодил 23 минуты назад

      Думаю завтра мы станем чемпионами.
      Дальше места в ЛЧ отдаю Краснодару и ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +26

      RJM555 26 минут назад

      Пусть Зенит берет очки в других играх только не у Ахмата и я желаю ему
      удачи в этом

      0
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      Рейтинг: +965

      Валерий1965 59 минут назад

      Очень сложный матч будет. Удачи и классной игры всем! Победы Зениту!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +761

      lotsman 1 час назад

      "«Зенит» в любом случае станет чемпионом, если в оставшихся матчах наберет пять очков."
      Для чемпионства достаточно и четырёх.

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