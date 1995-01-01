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    Журналист Зеленов: «После матча с «Уралом» у «Спартака» был тяжелый разговор. На слова Кононова команда ответила молчанием»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов рассказал, что у «Спартака» после вылета из Кубка России от «Урала» в марте случился разговор в раздевалке. По сумме двух встреч москвичи уступили уральцам на стадии 1/4 финала.

    «Определяющим моментом с точки зрения психологии и веры в себя для «Спартака» стал вылет из Кубка России от «Урала». После второго матча был тяжелый разговор в раздевалке. Олег Кононов попытался взбодрить всех, а команда просто ответила молчанием», – рассказал Зеленов.

    • «Спартак» сейчас в РПЛ идет пятым.
    • Ближайший соперник – «Урал».
    • Уральцы в таблице идут 11-ми.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +561

      Taps 9 минут назад

      Намёк на отторжение Кононова ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19170

      gol_kak_sokol 9 минут назад

      А что, должны были в воздух чепчики бросать ? О чем эта инфа ?
      Говорят, если собака укусила человека, то писать не о чем. А вот если человек укусил собаку - это повод. Журналюгам из С-Э надо пройти ликбез для начинающих.

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