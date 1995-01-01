Журналист Зеленов: «После матча с «Уралом» у «Спартака» был тяжелый разговор. На слова Кононова команда ответила молчанием»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов рассказал, что у «Спартака» после вылета из Кубка России от «Урала» в марте случился разговор в раздевалке. По сумме двух встреч москвичи уступили уральцам на стадии 1/4 финала.

«Определяющим моментом с точки зрения психологии и веры в себя для «Спартака» стал вылет из Кубка России от «Урала». После второго матча был тяжелый разговор в раздевалке. Олег Кононов попытался взбодрить всех, а команда просто ответила молчанием», – рассказал Зеленов.