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    Аленичев: «Если ребята покажут тот футбол, который показали, играя с «Анжи» в большинстве, то сможем отобрать очки у «Краснодара»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу своей команды над «Анжи» (3:1) в матче 27-го тура РПЛ и поделился ожиданиями от следующей игры против «Краснодара».

    «Было видно, что ребята поймали кураж, особенно когда сравняли счет. Были еще моменты, несмотря на то, что забили три мяча. Если бы играли в равных составах, то «Енисей» испытывал бы сложности, которые были в первом тайме. Конечно, удаление повлияло на ход игры в нашу пользу. Нам нужно набирать максимальное количество очков, смотреть матчи соперников сейчас нет смысла.

    Следующий соперник – «Краснодар». На мой взгляд, самая играющая команда в нашем чемпионате. Будет очень тяжело, но если ребята покажут тот футбол, который показали играя в большинстве, то думаю, что сможем отобрать очки», – сказал Аленичев.

    Матч «Енисей» – «Краснодар» состоится 11 мая в 14:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36946

      Project Бабангида 16 минут назад

      давай, давай.... только вазелином смазаться не забудь... побеждатель ...

      0
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      Рейтинг: +305

      Киркинитидец 28 минут назад

      отберай , не отберай - все равно... Тамбов и Сочи!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9362

      Garrincha58 29 минут назад

      Аленичев сплавил Енисей в ФНЛ и поделом

      1
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      Рейтинг: +305

      Киркинитидец > Garrincha58 27 минут назад

      долековато летать- накладно!

      0
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      Рейтинг: +6519

      Serjoga 43 минуты назад

      Наивный! - "Отберут они очки у Краснодара!"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1102

      Axe111 47 минут назад

      Лол он понимает что говорит вообще,позорище

      0
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      Рейтинг: +618

      Фанат Рубина 1 час назад

      Дима а Краснодару разве очки не нужны??

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      Рейтинг: +3445

      Агасфер 1 час назад

      Совсем утратило чувство реальности! Считает.что сегодня играли хорошо...

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