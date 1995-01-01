Аленичев: «Если ребята покажут тот футбол, который показали, играя с «Анжи» в большинстве, то сможем отобрать очки у «Краснодара»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу своей команды над «Анжи» (3:1) в матче 27-го тура РПЛ и поделился ожиданиями от следующей игры против «Краснодара».

«Было видно, что ребята поймали кураж, особенно когда сравняли счет. Были еще моменты, несмотря на то, что забили три мяча. Если бы играли в равных составах, то «Енисей» испытывал бы сложности, которые были в первом тайме. Конечно, удаление повлияло на ход игры в нашу пользу. Нам нужно набирать максимальное количество очков, смотреть матчи соперников сейчас нет смысла.

Следующий соперник – «Краснодар». На мой взгляд, самая играющая команда в нашем чемпионате. Будет очень тяжело, но если ребята покажут тот футбол, который показали играя в большинстве, то думаю, что сможем отобрать очки», – сказал Аленичев.

Матч «Енисей» – «Краснодар» состоится 11 мая в 14:00 по московскому времени.