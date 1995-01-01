The Times: руководство «Челси» недовольно решением Сарри оставить в запасе Азара в матче с «Айнтрахтом»

Между руководством «Челси» и главным тренером команды Маурицио Сарри вновь возникли разногласия, сообщает The Times.

По информации источника, члены правления клуба остались недовольны решением итальянского специалиста оставить в запасе вингера Эдена Азара в первом полуфинальном матче Лиги Европы против «Айнтрахта».

Руководители «Челси» ожидали увидеть лидера команды на поле с первых минут в столь важном поединке.

В итоге Азар вошел в игру только на 61-й минуте и не смог помочь лондонцам одержать победу. Матч завершился ничьей 1:1.