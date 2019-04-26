Роналду: «В Мадриде люди останавливают меня на улице и просят вернуться в «Реал»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что в Мадриде болельщики просили его подумать о возвращении в «Реал».

«В Испании ко мне хорошо относились. Я этого не забуду. Люди в Мадриде любят меня. Болельщики «Реала» знают, что я много дал этому клубу. Люди останавливают меня на улице и просят вернуться в «Реал». Они говорят: «Это твой дом». Это то, что мне действительно нравится слышать», – сказал 34-летний португалец.