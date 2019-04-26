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    Роналду: «В Мадриде люди останавливают меня на улице и просят вернуться в «Реал»

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что в Мадриде болельщики просили его подумать о возвращении в «Реал».

    «В Испании ко мне хорошо относились. Я этого не забуду. Люди в Мадриде любят меня. Болельщики «Реала» знают, что я много дал этому клубу. Люди останавливают меня на улице и просят вернуться в «Реал». Они говорят: «Это твой дом». Это то, что мне действительно нравится слышать», – сказал 34-летний португалец.

    • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
    • В составе мадридской команды нападающий забил 450 голов в 438 матчах.
    • Прошлым летом футболист перешел в «Ювентус» за 117 миллионов евро.

    Источник: El Pais

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    Сегодня, 14:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +997

      Fin035 37 секунд назад

      ,,Бог в Реале должен быть один,,- сказал Перес на прощанье Роналду.

      0
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      Рейтинг: +5322

      KLIM777 1 час назад

      да это большая ошибка уехал из Реала. Бегать по клубам это работа не для легенд.

      0
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      Рейтинг: +1530

      BlackMurder > KLIM777 39 минут назад

      нет,РОналду,просто доказал очередной раз ,что играть может не только в реале, возможно и была проверка на прочность слов Переса - который ляпнул что без РОналду реал ,останется реалом, факт на лицо,реал в этом году смесили с землей,го*ном итд!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36916

      Project Бабангида 1 час назад

      месси то без тебя там совсем распоясался... но я думаю что и его аякс настигнет)

      1
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      Рейтинг: +1530

      BlackMurder > Project Бабангида 37 минут назад

      тоже буду рад если аякс выйграет ЛЧ,но после того как аякс выйграет и даже если не выйграет,его разберут по кускам,давайте вспомним сколько раз это было Аякс,Бенфика,Порту,Боррусия это вечные доноры клубов европы

      2
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      Рейтинг: +7773

      DeStar > BlackMurder 22 минуты назад

      аякс, походу , это устраивает, быть донором. Он им давно стал)

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