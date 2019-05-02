Marca: «Барселона» сыграет с «Сельтой» неосновным составом. Во вторник матч с «Ливерпулем»

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Тренерский штаб «Барселоны» собирается предоставить отдых большинству игроков основного состава в матче 36-го тура Примеры против «Сельты», сообщает Marca.
По информации источника, принято решение поберечь футболистов в преддверии ответной полуфинальной игры Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
В субботнем поединке могут принять участие Иньяки Пенья, Мусса Ваге, Ориоль Бускетс, Алекс Колладо, Рики Пуч, Карлес Перес и Абель Руис, которые сегодня тренировались с первой командой.
- Матч «Сельта» – «Барселона» состоится 4 мая в 21:45 по московскому времени.
- Матч «Ливерпуль» – Барселона» пройдeт 7 мая на «Энфилде». Первая встреча завершилась победой каталонцев со счетом 3:0.
- Сине-грантовые досрочно стали чемпионами Испании.