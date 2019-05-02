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    Marca: «Барселона» сыграет с «Сельтой» неосновным составом. Во вторник матч с «Ливерпулем»

    Тренерский штаб «Барселоны» собирается предоставить отдых большинству игроков основного состава в матче 36-го тура Примеры против «Сельты», сообщает Marca.

    По информации источника, принято решение поберечь футболистов в преддверии ответной полуфинальной игры Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

    В субботнем поединке могут принять участие Иньяки Пенья, Мусса Ваге, Ориоль Бускетс, Алекс Колладо, Рики Пуч, Карлес Перес и Абель Руис, которые сегодня тренировались с первой командой.

    • Матч «Сельта» – «Барселона» состоится 4 мая в 21:45 по московскому времени.
    • Матч «Ливерпуль» – Барселона» пройдeт 7 мая на «Энфилде». Первая встреча завершилась победой каталонцев со счетом 3:0.
    • Сине-грантовые досрочно стали чемпионами Испании.

    Источник: Marca

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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5037

      mihail200606 26 минут назад

      Логично..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      Grizli4G 26 минут назад

      Дадут шанс проявить игрокам, мало игравших в этом сезоне. Терять в чемпионате нечего, там и так все уже решено

      2
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