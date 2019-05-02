Marca: «Барселона» сыграет с «Сельтой» неосновным составом. Во вторник матч с «Ливерпулем»

Тренерский штаб «Барселоны» собирается предоставить отдых большинству игроков основного состава в матче 36-го тура Примеры против «Сельты», сообщает Marca.

По информации источника, принято решение поберечь футболистов в преддверии ответной полуфинальной игры Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

В субботнем поединке могут принять участие Иньяки Пенья, Мусса Ваге, Ориоль Бускетс, Алекс Колладо, Рики Пуч, Карлес Перес и Абель Руис, которые сегодня тренировались с первой командой.