Торбинский, Огуде и Сарр – в стартовом составе «Енисея» на матч с «Анжи»

2-2
Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Анжи» на матч 27-го тура чемпионата России.
«Енисей»: Нестеренко, Гаджибеков, Грицаенко, Данченко, Торбинский, Комков, Зотов, Костюков, Огуде, Сарр, Кутьин.
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кулик, Гиголаев, Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов, Понсе.
- Стартовый свисток на красноярском стадионе «Центральный» прозвучит в 14:00 по московскому времени.
- Перед очной игрой «Енисей» располагается на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ, а «Анжи» – на 15-м.