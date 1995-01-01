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    Торбинский, Огуде и Сарр – в стартовом составе «Енисея» на матч с «Анжи»

    Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Анжи» на матч 27-го тура чемпионата России.

    «Енисей»: Нестеренко, Гаджибеков, Грицаенко, Данченко, Торбинский, Комков, Зотов, Костюков, Огуде, Сарр, Кутьин.

    «Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кулик, Гиголаев, Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов, Понсе.

    • Стартовый свисток на красноярском стадионе «Центральный» прозвучит в 14:00 по московскому времени.
    • Перед очной игрой «Енисей» располагается на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ, а «Анжи» – на 15-м.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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