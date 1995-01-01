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    «Краснодар» – единственный клуб РПЛ, не забивавший с угловых в этом сезоне

    «Краснодар» – единственная команда РПЛ, не забивавшая ни одного гола после розыгрыша угловых в сезоне-2018/2019.

    Клубы РПЛ с наихудшим показателем результативности на угловых:

    1. «Краснодар», 133 угловых, ноль голов;
    2. «Арсенал», 112 угловых, один гол;
    3. «Анжи», 62 угловых, один гол;
    4. ЦСКА, 123 угловых, два гола;
    5, «Ахмат», 113 угловых, два гола.

    • Перейра – штатный исполнитель угловых «Краснодара».
    • В этом сезоне он исполнил 53 угловых (27 – справа, 26 – слева).

    Источник: СБГ-Блог на «Sports.ru»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3425

      Агасфер 13 минут назад

      А чего бедный "Анжи" в "призёры" поставили? Их на пятое место надобно...А у "Краснодара" и ЦСКА(который ранее титулы с угловых выигрывал) с "Арсеналом" есть огромный резерв для совершенствования и улучшения своих перспектив.

      0
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      Рейтинг: +1110

      richi 15 минут назад

      Есть над чем работать. Надо подтянуть этот показатель и итоговые результаты будут другие.

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      Рейтинг: +3452

      александр п 38 минут назад

      Поэтому Краснодар и не может ничего выиграть.90% голов в современном футболе забиваются со стандартов и контратак.

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