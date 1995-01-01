«Краснодар» – единственный клуб РПЛ, не забивавший с угловых в этом сезоне

А чего бедный "Анжи" в "призёры" поставили? Их на пятое место надобно...А у "Краснодара" и ЦСКА(который ранее титулы с угловых выигрывал) с "Арсеналом" есть огромный резерв для совершенствования и улучшения своих перспектив.
«Краснодар» – единственная команда РПЛ, не забивавшая ни одного гола после розыгрыша угловых в сезоне-2018/2019.
Клубы РПЛ с наихудшим показателем результативности на угловых:
1. «Краснодар», 133 угловых, ноль голов;
2. «Арсенал», 112 угловых, один гол;
3. «Анжи», 62 угловых, один гол;
4. ЦСКА, 123 угловых, два гола;
5, «Ахмат», 113 угловых, два гола.
- Перейра – штатный исполнитель угловых «Краснодара».
- В этом сезоне он исполнил 53 угловых (27 – справа, 26 – слева).