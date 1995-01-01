«Краснодар» – единственный клуб РПЛ, не забивавший с угловых в этом сезоне

«Краснодар» – единственная команда РПЛ, не забивавшая ни одного гола после розыгрыша угловых в сезоне-2018/2019.

Клубы РПЛ с наихудшим показателем результативности на угловых:

1. «Краснодар», 133 угловых, ноль голов;

2. «Арсенал», 112 угловых, один гол;

3. «Анжи», 62 угловых, один гол;

4. ЦСКА, 123 угловых, два гола;

5, «Ахмат», 113 угловых, два гола.