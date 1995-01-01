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    Чех: «Это была моя последняя домашняя еврокубковая игра»

    Вратарь «Арсенала» Петр Чех поделился эмоциями от матча 1/2 финала Лиги Европы Европы против «Валенсии» (3:1).

    «Три проигрыша подряд в АПЛ могло немного повлиять на команду. Соперник сделал это намного лучше нас. У «Валенсии» было несколько моментов и один гол они забили, но затем мы вернулись в игру. С тех пор мы играли роскошно, и забили два гола в первом тайме. Во втором тайме попытались забить еще. Другая цель состояла в том, чтобы не пропустить второй мяч, и мы справились с обеими задачами.

    Это немного странное чувство для меня, потому что это была моя последняя домашняя еврокубковая игра. Я хотел выиграть и получить возможность воплотить в жизнь свою мечту – поднять трофей в моей последней игре. Благодаря моим товарищам по команде, это все еще возможно», – заявил Петр Чех.

    • Петр Чех побеждал в Лиге чемпионов и в Лиге Европы в составе «Челси» в 2012-м и 2013-м соответственно.
    • С 2015 года вратарь выступает за «Арсенал».
    • За четыре года он дважды побеждал в Суперкубке Англии и один раз в кубке Англии.

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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