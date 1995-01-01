Сарри – о матче с «Айнтрахтом»: «Доволен игрой, но не результатом»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился впечатлениями после первого полуфинального матча Лиги Европы против «Айнтрахта» (1:1).

«Я доволен игрой, но не результатом. Думаю, что мы заслужили победу, хотя 1:1 в гостях тоже неплохой итог. «Челси» мог забить больше. У нас было три или четыре момента. Уверен, что мы заслужили второй гол.

Мы стали играть только спустя 25 минут после начала матча. Во втором тайме мы хорошо действовали 35 минут. Нам нужно быть осторожными в ответном матче и играть с тем же настроем. Соперник очень опасен, особенно Йович. Они динамичны и очень агрессивны», – сказал Сарри.

Ответная встреча между «Челси» и «Айнтрахтом» состоится 9 мая на «Стемфорд Бридж».